Morelia, Mich.- Lunes 11 de mayo de 2026.- Un joven automovilista fue acribillado a tiros cuando circulaba sobre la Antigua Carretera a Pátzcuaro, a pocos metros del Centro de Internación para Adolescentes (CIA) y de las instalaciones educativas del CBTA 7, en Morelia, informaron autoridades policiales.

#VIDEO 🚨 ¡Aquí el momento justo del ataque a tiros!

Un joven automovilista fue acribillado a tiros cuando circulaba sobre la Antigua Carretera a Pátzcuaro, a pocos metros del Centro de Internación para Adolescentes (CIA) y de las instalaciones educativas del CBTA 7, en Morelia,… pic.twitter.com/89jJCHmcKh — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 12, 2026

El hecho de violencia se registró durante la tarde de este lunes en las inmediaciones de la Tenencia Morelos y fue reportado por varios civiles al número de emergencias 911. De manera extraoficial se supo que los homicidas huyeron en una motocicleta.

Se apreció que la víctima yacía al interior de un auto Chevrolet Chevy, color negro, con placa PFW805J. Además, en el suelo había al menos 10 casquillos percutidos calibre .9 milímetros.

Al sitio acudieron patrulleros municipales, así como oficiales estatales y de la Guardia Nacional (GN) , quienes, con apoyo de paramédicos, confirmaron el deceso del susodicho, mismo que posteriormente fue identificado como Cristian, de aproximadamente 32 años de edad.

Los uniformados delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113