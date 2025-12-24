Morelia, Michoacán, 24 de diciembre de 2025.- En esta Nochebuena, la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, envió un mensaje de felicitación y buenos deseos a las familias de Michoacán, esperando que estas fiestas decembrinas sean un tiempo de paz, unidad y esperanza para todas y todos.

Fabiola Alanís destacó que la Nochebuena es un momento especial para reafirmar los lazos familiares, valorar los reencuentros y mantener vivas las tradiciones que dan identidad y fortaleza a Michoacán.

“Que esta noche sea de abrazos sinceros, de mesas compartidas y de palabras que sanan; que sea un espacio para renovar la esperanza y el cariño entre quienes más queremos, a los que están presentes y recordar con cariños a quienes han partido”, expresó.

La legisladora hizo un reconocimiento especial a las familias migrantes y a las y los michoacanos que regresan a su tierra para reencontrarse con sus seres queridos, así como a quienes, desde la distancia, mantienen vivo su amor por Michoacán.

“Esta Navidad también nos une más allá de las fronteras; nuestras hermanas y hermanos migrantes regresan a casa y son parte esencial de nuestra historia y de nuestras comunidades”, señaló Fabiola Alanís.

Asimismo, subrayó la importancia de que estas fechas sean un llamado a la reconciliación, la solidaridad y la construcción de la paz, valores que comienzan en el hogar y se reflejan en la vida pública, que disfrutemos platicar de historias familiares, de hacer aguinaldos para los más pequeños y a disfrutar de la riquísima comida de Michoacán.

Finalmente, deseó que el espíritu navideño llegue a cada rincón del estado y que el próximo año esté lleno de salud, bienestar y oportunidades para todas y todos.

“Que Nochebuena sea una gran noche de luz, de calma y de amor compartido. Feliz Navidad para las familias michoacanas”, concluyó.