Morelia, Michoacán, a 11 de mayo de 2026.- El DIF Morelia, encabezado por la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, inició la entrega de más de 60 canastillas para mamás de recién nacidos en hospitales públicos de la ciudad, como parte de una actividad impulsada a través de la red de voluntariado “Amor a Morelia”, que promueve la participación ciudadana en acciones solidarias.

Este lunes fueron entregadas las primeras 30 canastillas en el Hospital de la Mujer, en una jornada coordinada por el director general del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, quien acudió para hacer llegar estos apoyos elaborados con donativos ciudadanos y el trabajo de personas voluntarias.

En los próximos días continuará la distribución de canastillas en el Hospital Civil, con el objetivo de ampliar el alcance de esta iniciativa y acompañar a más familias en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Cada paquete incluye artículos básicos para los primeros días de vida de las y los bebés, como pañales, mantillas, productos de higiene y ropa, buscando brindar un respaldo práctico a familias que enfrentan nuevos gastos y necesidades tras la llegada de un nuevo miembro.

La actividad reunió a 12 voluntarias y voluntarios registrados en la plataforma “Amor a Morelia”, iniciativa promovida por el Gobierno Municipal del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer la colaboración comunitaria y acercar a la ciudadanía a causas con impacto social.

Además del apoyo material, esta entrega representa una muestra de acompañamiento hacia mujeres que inician la maternidad, reconociendo la importancia de generar redes de apoyo y acciones comunitarias que contribuyan al bienestar familiar desde los primeros momentos de vida de las niñas y niños.

La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, ha señalado que generar redes de apoyo entre ciudadanía e instituciones contribuye a construir comunidades más empáticas y participativas, especialmente en momentos tan significativos como el nacimiento de una hija o hijo.

Con acciones que promueven la solidaridad y la participación ciudadana, el DIF Morelia continúa fortaleciendo el tejido social y construyendo una ciudad más humana, cercana y comprometida con el bienestar de las familias morelianas.