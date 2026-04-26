Morelia, Mich.- Domingo 26 de abril de 2026.- Una adulta mayor resultó herida tras ser atropellada por un motociclista sobre los carriles centrales del Libramiento Suroriente de Morelia, justo frente al Palacio del Arte, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente se registró durante la mañana de este domingo, a la altura de las colonias Las Américas y Jardines del Rincón. Algunas personas que presenciaron el hecho lo reportaron al número de emergencias y solicitaron una ambulancia.

🔴 #Video | Una adulta mayor resultó herida tras ser atropellada por un motociclista sobre los carriles centrales del Libramiento Suroriente de Morelia, justo frente al Palacio del Arte 🚑 pic.twitter.com/qXnPjhhxUR — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 26, 2026

Posteriormente, arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes atendieron a la transeúnte identificada como Ninfa, de 64 años de edad, misma que no sufrió lesiones graves y no requirió traslado hospitalario.

Los rescatistas también auxiliaron al motociclista, identificado como Luis Enrique, de 22 años, quien presentó varias contusiones, pero ninguna de consideración, por lo que tampoco fue necesario canalizarlo a un nosocomio, comentaron las fuentes.

La motocicleta involucrada en el incidente es una Italika 250Z, con placa L5B59G. Finalmente, agentes municipales de Hechos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

AGENCIA RED 113