Ciudad de México, 26 de abril de 2026.- En el marco del Día de la Visibilidad Lésbica, la senadora por Michoacán, Celeste Ascencio, participó en una mesa de análisis junto a referentas del movimiento, donde subrayó que la visibilidad es un acto político que abre camino a nuevas generaciones y fortalece la lucha por la igualdad sustantiva.

Durante su intervención, la senadora destacó que hacer visible la diversidad no solo implica presencia, sino la construcción de condiciones reales para que las mujeres lesbianas vivan sin discriminación, sin violencia y con pleno acceso a sus derechos.

“Ser visibles también es transformar. Es garantizar que quienes vienen detrás encuentren un país más justo, donde puedan vivir con libertad, respeto y sin miedo”, expresó.

Ascencio recordó que, si bien en México se han logrado avances importantes en el reconocimiento de derechos —como la prohibición constitucional de la discriminación y criterios de la Suprema Corte en favor de la igualdad—, aún existen retos para erradicar la violencia y garantizar condiciones de vida dignas para todas. ￼

Asimismo, resaltó el trabajo legislativo que ha impulsado desde el Senado de la República, incluyendo reformas para incorporar lenguaje incluyente en el marco jurídico federal y propuestas para reconocer plenamente a las familias diversas, particularmente a las madres lesbianas en el ámbito laboral. ￼

La senadora enfatizó que la representación importa y que ocupar espacios públicos siendo una mujer lesbiana contribuye a transformar instituciones, narrativas y políticas públicas en favor de la diversidad.

Desde una visión #HumanistaMichoacana, reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que garanticen igualdad, respeto y reconocimiento pleno para todas las personas, sin importar su orientación sexual.

“Porque ser quienes somos es motivo de orgullo. Amor es amor, y nuestro movimiento ha sido y seguirá siendo parte de la revolución de las conciencias”, concluyó.