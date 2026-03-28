Morelia, Mich.- Sábado 28 de marzo de 2026.- Una transeúnte de la tercera edad resultó malherida tras ser impactada por una camioneta en la colonia Ventura Puente, en la ciudad de Morelia, a pocos metros del Mercado Independencia, informaron fuentes allegadas al tema.

#Video | Adulta mayor es atropellada a pocos metros del Mercado Independencia, en #Morelia 🚨 pic.twitter.com/SuFX9rbHiM — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 29, 2026

El accidente se registró la tarde de este sábado sobre la calle Vicente Santa María, esquina con la avenida Lázaro Cárdenas.

En el lugar, unos civiles se aproximaron a la afectada y le brindaron los primeros auxilios, además solicitaron una ambulancia.

Posteriormente, acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a la peatona a un hospital para su adecuada atención médica. En tanto, la camioneta involucrada permaneció en el sitio y unos agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

AGENCIA RED 113