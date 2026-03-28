De forma inédita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo firmó un Pacto Nicolaita por la Paz con las Escuelas Incorporadas a la Máxima Casa de Estudios, al que se sumó la Secretaría de Cultura federal, a través de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, encabezada por Lucina Jiménez López.

La rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, destacó el trabajo que ya se hace en la institución y desde cada plantel incorporado para construir entornos seguros, labor que ahora se refuerza para institucionalizar la cultura de paz como una política pública universitaria.

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