Angangueo, Michoacán, 22 de noviembre de 2025.- Desde el Santuario de Sierra Chincua en el municipio de Angangueo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y las secretarias federales de Medio Ambiente y de Turismo, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra y Josefina Rodríguez Zamora, respectivamente, inauguraron de manera oficial la temporada de hibernación 2025-2026 de la Mariposa Monarca.

El mandatario destacó la importancia de preservar los bosques de oyamel que conforman la Biosfera de la Mariposa Monarca y los esfuerzos que realizan los gobiernos federal y estatal para mantener viva una de las migraciones más importantes e impresionantes del mundo y que cada temporada atrae a miles de turistas y visitantes.

“Un llamado para Estados Unidos y Canadá para que se conserve la Mariposa Monarca; no todo depende de nosotros, mucho depende de ellos porque el algodoncillo, que sirve de alimento para la mariposa, se va perdiendo con el uso de pesticidas y plaguicidas, y si no tienen alimento, tienden a la extinción”, manifestó Ramírez Bedolla.

Por su parte, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, informó que para esta temporada se esperan más de 800 mil turistas y visitantes y una derrama de mil millones de pesos. Afirmó que los santuarios de la mariposa, de los cuales tres se ubican en Michoacán y dos en Estado de México, serán uno de los atractivos turísticos imperdibles hasta el mes de marzo de 2026.

En tanto, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, señaló que, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se impulsarán acciones para la protección y conservación de los Santuarios de la Mariposa con el apoyo de comunidades y ejidos, como guardianes de la Reserva de la Biosfera, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La Mariposa Monarca recorre cada año 4 mil kilómetros desde Canadá, para hibernar en los bosques de oyamel de Michoacán y del Estado de México, donde se conforma la Reserva de la Biosfera, creada hace 25 años. Cuenta con 56 mil 259 hectáreas, de las cuales, 13 mil 554 forman la Zona Núcleo, declaradas en 2008 como Patrimonio Mundial Natural por la Unesco.

En este marco, el gobernador inauguró la obra de electricidad subterránea para que los prestadores de servicios turísticos del Santuario de Sierra Chincua brinden una mejor atención a los visitantes. Contó con una inversión estatal de 3.7 millones de pesos y con ello se cumple con uno de los compromisos asumidos el año pasado.

Acompañaron al gobernador los secretarios estatales de Gobierno, Turismo y Medio Ambiente, Raúl Zepeda Villaseñor, Roberto Monroy García y Alejandro Méndez López, respectivamente; el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria.

También, legisladores federales y locales; las alcaldesas de Ocampo y de Angangueo, Leticia Arriaga Domínguez y María Hilda Domínguez García; el presidente del Comisariado Ejidal del Cerro Prieto, J. Carmen Martínez Colín; entre otras autoridades federales, estatales y municipales, representantes de ejidos y comunidades de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.