Morelia, Michoacán; 21 de noviembre de 2025. Con la finalidad de fortalecer el sistema de atención a las personas víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, la Comisión de Seguridad Publica y Protección Civil de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, aprobó el dictamen para la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán.

Al respecto, el diputado, presidente de dicha Comisión legislativa, Vicente Gómez Núñez, indicó que esta propuesta fue presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) para brindar una vida digna a las víctimas, en condiciones para reincorporarse a la vida laboral, social y familiar.

Dijo que durante la reciente sesion de trabajo, se analizó y coincidió en la necesidad de garantizar la justicia y reparación integral para las víctimas, a través de mecanismos inmediatos y tomando en cuenta, en todo momento, un enfoque transversal de género y diferencial.

El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, destacó que dentro de la bondades de esta iniciativa se encuentran: una investigación pronta y eficaz, la reparación del daño por parte de los responsables, conocer la verdad de los hechos, la salvaguarda de la vida e integridad física, la justicia y la atención integral, entre otros.

Finalmente confió en que el dictamen sea presentado y votado a favor en próximos días en las siguientes sesiones que se realicen en el Congreso del Estado.