Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) realizará la Semana Nicolaita por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres con un amplio programa de actividades que se llevarán a cabo del 24 al 28 de noviembre.

La rectora Yarabí Ávila González señaló que esta acción es producto del esfuerzo conjunto de diversas dependencias encabezadas por la Coordinación General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, reafirmado que no se tolerará el acoso, ni la violencia de género en la casa de estudios.

Las actividades darán inicio este lunes 24 de noviembre con la conferencia magistral sobre la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, impartida por la doctora Luciana Cataldi, que se realizará a las 10:00 horas en la Facultad de Ingeniería Civil, posteriormente se llevarán a cabo “Los Diálogos contra la Violencia de Género”, a las 11:00 horas en la escuela preparatoria “José María Morelos y Pavón”.

El lunes también se realizará la lectura del libro “El Espejo”, poemario de la escritora Verónica Buccio en la Biblioteca Pública de la UMSNH, a las 17:00 horas. El martes 25 de noviembre se realizará la instalación colectiva “Zapatos naranjas por la memoria de las que nos faltan”, a las 9:00 horas en la Plaza Nicolaita, actividad que también se desarrollará en las Unidades Profesionales ubicadas en los distintos municipios del estado.

El mismo día a las 18:00 horas se efectuará el encendido simbólico “Luces por la no violencia”, en el edificio de Rectoría y en las unidades académicas y administrativas de la UMSNH, en tanto, el miércoles 26 de noviembre a las 9:00 horas en el edificio B de Ciudad Universitaria se implementará el muro colectivo “Vivas, libres y unidas”, que será una intervención artística con frases y dibujos, por la tarde, en la Facultad de Economía se llevará a cabo el “Cine por la Igualdad”, a partir de las 16:00 horas.

A su vez, el jueves 27 de noviembre se realizará un concurso de carteles con mensajes para combatir y eliminar la violencia contra las mujeres, posteriormente se implementará la actividad “Día Naranja en mi Facultad”, y el viernes 28 de noviembre a las 11:00 horas en la Plaza Nicolaita se llevará a cabo el performance colectivo “Vivas, libres y unidas”, con un Flashmob masivo con un mensaje de esperanza y unidad.