Morelia, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a disfrutar de la obra “Corre y se va corriendo… ¡La lotería de la vida!”, este miércoles 10 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro Melchor Ocampo de Morelia. El acceso será con cooperación voluntaria.

Este espectáculo familiar revive la esencia de la tradicional lotería mexicana a través de una propuesta escénica en la que cada carta cobra vida para narrar historias llenas de símbolos, personajes y recuerdos que conectan con la memoria colectiva.

La compañía Perroliebre-Arte Escénico presenta esta puesta en escena con Tácito y Seforina, dos merolicos que conducen el juego e invitan al público a participar mediante improvisaciones, gestos y música en vivo. El resultado es una experiencia divertida, emotiva y cercana, que rinde homenaje a nuestras tradiciones y al gozo de compartir el presente.

Perroliebre-Arte Escénico es una agrupación interdisciplinaria dedicada a explorar el arte como herramienta de transformación social, con producciones que integran teatro, música y expresión corporal para todo tipo de públicos.

El Teatro Melchor Ocampo se ubica en la calle Melchor Ocampo 256, en el Centro Histórico de Morelia.