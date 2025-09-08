Morelia, Michoacán; 08 de septiembre de 2025. – Con el firme compromiso de fortalecer el liderazgo de las mujeres morelianas, inició formalmente la escuela “Liderando Ando”, un espacio de formación y acompañamiento impulsado por el Gobierno de Morelia que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris).

El objetivo de este programa es que las participantes aprendan sobre liderazgo, comunicación, inteligencia emocional y gestión de proyectos, con la finalidad de construir redes de apoyo y promover iniciativas con impacto social en sus comunidades.

Durante el arranque, la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó la relevancia de este esfuerzo: “El liderazgo implica poder, y estar presente en todas las relaciones que sostienen las personas en cualquier espacio. De ahí la importancia de reconocer, acompañar y fortalecer liderazgos de mujeres en todo el municipio de Morelia y en cada rincón de Michoacán”.

En este arranque también acompañaron la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, y la síndica municipal, Susan Melissa Vázquez, refrendando con ello el respaldo institucional del presidente Alfonso Martínez a las mujeres que impulsan cambios en sus comunidades.

La escuela está dirigida a mujeres interesadas en potenciar sus habilidades y presentar proyectos que fortalezcan la igualdad sustantiva en Morelia.

Los contenidos de “Liderando Ando” abarcan temas como: autocuidado, salud integral, feminismo, derechos de las mujeres, liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, gestión de equipos, incidencia política, recursos y diseño de políticas.

El inicio estuvo marcado por el taller “Liderazgo con el Alma: Autocuidado, Inteligencia Emocional y Propósito que inspira”, que dio paso a un ciclo de actividades de aprendizaje y reflexión orientadas a fortalecer el papel de las mujeres como agentes de cambio en Morelia.