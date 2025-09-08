Morelia, Michoacán; 08 de septiembre del 2025.- Con el objetivo de impulsar la Innovación, la capacitación y el desarrollo tecnológico en beneficio de la juventud y nuestro municipio, el Colegio de Morelia (CM) presentó en conferencia de prensa la segunda edición de “Morelia Lab”, donde el eje principal será la Inteligencia Artificial (IA) como motor creativo.

Este evento refleja las acciones del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con la formación de talento y la construcción de nuevas oportunidades, señaló el director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, ante medios de comunicación.

Destacó que los próximos 14, 15 y 16 de octubre, las instalaciones del Colegio de Morelia serán la sede del evento de innovación, emprendimiento y tecnología más importante de Michoacán; será una plataforma social única que impulsa a las juventudes hacia el desarrollo de talentos, la creación de “startups” y el acceso al conocimiento.

El director añadió que Morelia Lab está dirigido a jóvenes creativos y desarrolladores, estudiantes de carreras afines, emprendedores digitales y culturales, profesionales de todos los ámbitos que quieran aprender sobre IA, empresas, instituciones y colectivos interesados en los avances tecnológicos aplicados. Se espera reunir a más de 10 mil asistentes durante los tres días del evento.

Destacó que, entre las actividades que se llevarán a cabo, están:

“Zona Gamer” y “Media Experience”, con conferencias sobre el desarrollo de videojuegos, realidad inmersiva y juegos independientes.

Talleres y laboratorios IA + Creatividad, sobre automatización de procesos creativos, creación de contenidos con IA, conversatorios con expertos en inteligencia artificial, innovación e industria.

“Espacio Emprende”, con presentación de proyectos emergentes, asesorías, modelos de negocios creativos y vinculación con aliados estratégicos.

Stands interactivos, donde las y los asistentes podrán conocer de productos y servicios relacionados con el sector de innovación y tecnología.

El director de la paramunicipal mencionó que se contará con varios ponentes, entre ellos: Ana Karen Ramírez, astronauta análoga, emprendedora y creadora de “EpicQueen”, y Saraí Cortés, directora ejecutiva de “Create the Bridge Inc”, especialista en soluciones innovadoras para marcas.

Barrales Alcántara destacó que, para esta edición de “Morelia Lab”, se espera tener los siguientes resultados como una agenda de trabajo a 6 y 12 meses: La integración de un Consejo Consultivo intersectorial para innovación en Michoacán; la creación de un Observatorio Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y la identificación de proyectos piloto y fuentes de financiamiento.

Finalmente recordó que, durante la primera edición de “Morelia Lab”, se llegó a más de 10 mil beneficiarios a través de 30 conferencias, 1 “hackatón”, 10 stands de venta y exhibición, además que se tuvo un impacto digital de más de 6 mil interacciones tan solo en Facebook.