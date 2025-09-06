Morelia, Michoacán, 6 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) y el colevtivo Sangre Caliente inauguraron la exposición individual “Certamen sensacional” de la artista visual Amira Tame, en la Casa Taller Alfredo Zalce. La muestra, que reúne cerámicas e ilustraciones, explora desde el absurdo la dimensión del esfuerzo humano.

Bajo la curaduría del artista Prisciliano Valencia, la propuesta de la artista plantea un cuestionamiento a los valores que acompañan la idea de triunfo, disolviendo la aparente pureza del ímpetu competitivo. La exhibición permanecerá abierta al público hasta noviembre del presente año.

Durante la apertura y en compañía de la secretaria Tamara Sosa, el público disfrutó de un “happening” a cargo de la entrenadora Tony Sistos, quien activó medallas cerámicas en un performance que combinó dinámicas de ejercicio físico con reflexión artística, complementando la lectura crítica de la exposición.

La Casa Taller Alfredo Zalce, ubicada en avenida Camelinas 409, colonia Félix Ireta, en Morelia, invita a visitar esta propuesta innovadora que entrelaza cerámica, ilustración y performance que estará dispomible hasta el mes de noviembre. La entrada es libre.