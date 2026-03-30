Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2026.- Michoacán ofrecerá una amplia cartelera cultural durante estas vacaciones de Semana Santa, con ciclos de cine, exposiciones, conciertos, teatro, talleres y eventos literarios para todas las edades.

Del 30 de marzo al 12 de abril, museos, centros culturales y espacios públicos mantienen abiertas sus puertas. Entre las actividades destacadas se encuentra la décima Feria del Libro de Ocasión, del 4 al 13 de abril en el Museo Casa Natal de Morelos, así como la 78 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que tendrá funciones en Morelia y Uruapan.

La cartelera cultural incluye conciertos como el de Kristoff K. Roll & La Lleca, en el CMMAS; funciones de teatro como “La última cena”, en el Teatro Melchor Ocampo, y actividades del Encuentro Estatal de Danza 2026, en la Casa de la Cultura de Morelia. También permanecerán abiertos el Museo de Arte Colonial y el Museo del Estado, para conocer el tradicional Altar de Dolores.

En el ámbito expositivo, destacan propuestas en el Centro Cultural Clavijero, el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ) y el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, donde convergen artistas locales, nacionales e internacionales con temáticas que van de la identidad y la memoria a la experimentación contemporánea.

Además, municipios como Zamora, Paracho, Ario de Rosales y Puruándiro se suman a las actividades culturales con ferias del libro, ciclos de cine y exposiciones, para consolidar una oferta cultural descentralizada que acerca el arte a más comunidades.

La Secum invita a planear estas vacaciones con actividades que enriquecen, conectan y celebran la diversidad cultural del estado. La programación completa se encuentra disponible en el portal cultura.michoacan.gob.mx