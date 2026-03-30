Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.– Luego de una intensa agenda en los primeros tres meses del año, el equipo de Deportes Autóctonos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tomará descanso durante el periodo vacacional de Semana Santa para recargar pilas y retomar sus actividades, así lo compartió el entrenador César Zavala.

“Regresando de vacaciones lo primero que tenemos es el Tianguis de la Ciencia, después 25 y 26 de abril pequeñas exhibiciones de Ulama, que es la modalidad que se juega con la cadera, en el pasillo que está entre el edificio P y el edificio M de Ciudad Universitaria, otra actividad en la que vamos a participar es en Tequios”, compartió.

Con más de 15 años como instructor y ayudando a mantener viva esta ancestral actividad desde la Universidad Michoacana y para todo el país, el profesor Zavala se dice satisfecho. “Enseñar el Juego de Pelota Purépecha, Ulama y todos esos deportes de destreza mental es un orgullo, es dejar un legado deportivo y cultural, acercarnos a esa historia de nuestros pueblos originarios. Ha sido para mí una gran experiencia enseñar la disciplina y el trabajo en equipo”.

Cabe mencionar que, las y los interesados en integrarse o asistir a una muestra de esta actividad pueden darse cita los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00 horas en las instalaciones de Ciudad Universitaria, a un costado del edificio D.