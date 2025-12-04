El senador Raúl Morón Orozco presentó una crucial iniciativa de reforma a la Ley General de Salud enfocada en enfrentar la crisis de salud mental que afecta a la clase trabajadora de México, la cual busca establecer un marco legal que garantice la atención y prevención de los padecimientos derivados directamente de la dinámica laboral, reconociendo el impacto del estrés crónico en la vida y productividad de millones de mexicanos.

La urgencia de esta reforma se basa en datos nacionales alarmantes: México es señalado como uno de los países con el mayor índice de estrés laboral a nivel mundial, afectando aproximadamente al 75% de la población trabajadora. De esta cifra, al menos el 27% padece de Burnout o agotamiento laboral crónico, un problema que, según el INEGI, está íntimamente ligado al aumento de la ansiedad, la depresión, el ausentismo y la baja productividad en los centros de trabajo.

La iniciativa propone adicionar un nuevo capítulo a la Ley General de Salud, centrándose en la detección, diagnóstico oportuno y atención integral de riesgos psicosociales en el entorno laboral. El beneficio central para los trabajadores es el reconocimiento oficial del Burnout como un padecimiento grave derivado del trabajo, lo cual transforma esta problemática de una carga individual a una responsabilidad del Estado y de los empleadores.

Para asegurar la atención efectiva, la reforma garantiza el derecho a la atención médica especializada para los trabajadores, esto incluye la creación de unidades de atención psicológica y psiquiátrica enfocadas específicamente en el estrés laboral crónico dentro de las instituciones de salud. Además, se contempla el derecho a una incapacidad laboral temporal para que el trabajador pueda recibir el tratamiento necesario para su completa recuperación, sin afectar su estabilidad económica.

Otro pilar de la propuesta es la prevención activa, al obligar al Estado, a las instituciones de salud y a los empleadores a generar las políticas públicas necesarias para prevenir y mitigar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo.

El senador Morón Orozco destacó que esta reforma se alinea estratégicamente con los principios de la Cuarta Transformación al saldar una deuda histórica con los trabajadores, al corregir una desigualdad estructural donde el costo del desgaste es transferido al trabajador.