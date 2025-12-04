La Piedad, Mich.- 04 de diciembre del 2025.-Una pareja de jóvenes resultó lesionada al sufrir un accidente cuando viajaban a bordo de una motocicleta sobre la carretera Numarán – La Piedad.

Según los primeros reportes, al filo de las 15:00 horas de este jueves los afectados se desplazaban por dicha vialidad y a la altura de la colonia El Mercantil, la llanta delantera presentó una avería ocasionando que sus ocupantes cayeran aparatosamente.

Paramédicos de Radio Auxilio Voluntario de La Piedad se movilizaron para auxiliar a Laura N., de 19 años, quien presenta trauma de cráneo y múltiples abrasiones, así como a Ariel N., de 23 años de edad, mismo que terminó con diversos golpes y raspaduras.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de La Piedad para su adecuada atención médica, mientras que agentes de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, aseguraron la moto siniestrada y realizaron los peritajes respectivos.