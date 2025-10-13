Morelia, Michoacán a 13 de octubre de 2025.- En medio de la difícil coyuntura que enfrentan los productores de maíz en México, el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, expresó su respaldo a las y los campesinos michoacanos que atraviesan una severa crisis derivada de los bajos precios de la tonelada de maíz, a pesar de haber tenido un año de alta productividad en todo el estado.

“El campo michoacano tuvo un ciclo agrícola muy favorable, con buena producción en prácticamente todas las regiones del estado; sin embargo, hoy los productores enfrentan un grave problema: el precio de la tonelada de maíz está muy por debajo de lo justo”, señaló Ocampo.

El líder perredista recordó que Michoacán es el tercer estado con mayor producción de maíz en el país, concentrando su cultivo principalmente en las regiones del Bajío como: Puruándiro, Pastor Ortiz y La Piedad, así como municipios del centro: Morelia, Queréndaro e Indaparapeo y la Ciénaga en municipios como: Vistahermosa, Yurécuaro y Briseñas. “Solo en nuestro estado se producen alrededor de dos millones de toneladas de maíz, pero el gobierno federal únicamente prevé cubrir con precio de garantía unas 250 mil toneladas, ni siquiera la cuarta parte de la producción total”, enfatizó.

Ocampo cuestionó la actuación de la institución (Alimentación para el Bienestar), la cual ofrece 7 mil 200 pesos por tonelada, cifra que consideró insuficiente para cubrir los costos de producción. “Se requiere una revisión urgente del precio de garantía y ampliar la cobertura para proteger a las y los productores michoacanos”, subrayó.

Asimismo, el dirigente estatal lamentó la desaparición de programas que fueron exitosos en el pasado, como los seguros catastróficos, que permitían reponer pérdidas ocasionadas por heladas, lluvias o siniestros naturales. “Recuperar estos programas es fundamental para dar certidumbre al campo y evitar que nuestros productores queden en el abandono”, indicó.

Desde el PRD Michoacán, añadió Ocampo, se defenderá la dignidad de quienes viven del trabajo de la tierra, recordando que el campo ha sido históricamente el motor de la economía michoacana y un pilar de identidad social. “El PRD es heredero de los principios cardenistas y de la Revolución Mexicana, por eso seguiremos siendo la voz de las mujeres y hombres del campo, exigiendo garantías, visibilidad y justicia para quienes alimentan a México”, concluyó.