Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) lleva a cabo la Primera Feria de la Salud Mental, organizada en colaboración con el Instituto Tecnológico de Morelia (ITM).

El evento organizado por la Dirección de Salud Mental se llevará a cabo del lunes 13 al jueves 16 de octubre en las instalaciones del Gimnasio-Auditorio “Heber Soto Fierro”, con el objetivo de fomentar el bienestar emocional, desestigmatizar los padecimientos mentales y acercar herramientas de prevención a la comunidad estudiantil y académica.

Este lunes 13 de octubre, especialistas en la materia imparten la plática “Consumo de sustancias nocivas”; el martes 14 de octubre será la charla “Salud mental para todas las personas”; el miércoles 15 de octubre, “Primeros auxilios psicológicos” y para el jueves 16 de octubre se realizará la ponencia “Prevención del suicidio”, todas con un enfoque sensible y crucial sobre la identificación de señales de alerta y la búsqueda de ayuda profesional.

Adicionalmente, la Dirección de Salud Mental instalará un stand informativo que estará disponible todos los días del evento, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, este módulo permitirá a los profesionales de la SSM tener contacto directo con las y los estudiantes, facilitando la difusión de los programas, servicios y líneas de apoyo que el estado ofrece en materia de salud mental.