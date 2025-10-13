Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la inauguración de la exposición “Adentro: habitando lo invisible”, de la artista Carolina Pavia, que se realizará el jueves 17 de octubre a las 18:00 horas en la Sala 7 del Centro Cultural Clavijero.

La muestra propone una experiencia sensorial donde el muralismo, la pintura y la escultura se entrelazan para explorar lo onírico y lo simbólico. Reúne la producción más reciente de la artista, con un mural creado especialmente para el recinto, que transforma la sala en un territorio donde lo tangible y lo imaginario se encuentran.

A través de un lenguaje visual que combina la energía del arte urbano con una mirada neosurrealista, Pavia invita a “habitar lo invisible”. En sus obras aparecen mujeres flor, habitaciones suspendidas, nubes y paisajes mentales que funcionan como metáforas de la identidad y los sueños.

“Esta exposición es una invitación a cruzar el umbral de lo cotidiano y adentrarse en una cartografía íntima de lo posible y lo fantástico”, comparte la creadora. Su propuesta revela un mundo donde la técnica y la sensibilidad se funden para generar atmósferas de catarsis, misterio y fragilidad.

“Adentro: habitando lo invisible” permanecerá abierta al público hasta febrero de 2026, con entrada libre, en el Centro Cultural Clavijero, ubicado en calle El Nigromante 79, Centro Histórico de Morelia.