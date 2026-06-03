Morelia, Michoacán, 3 de junio de 2026.- En el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la Secretaría de Turismo del estado (Sectur) presentó la “Ruta del Aficionado: de la Ciudad de México al corazón de Michoacán”. Esta propuesta turística invita a los visitantes nacionales e internacionales a extender su experiencia mundialista y descubrir la magia que resguarda “el alma de México”.

El itinerario contempla una experiencia de tres días por algunos de los destinos más emblemáticos del estado, donde las y los viajeros podrán disfrutar de la riqueza cultural, artesanal, gastronómica e histórica que distingue a Michoacán, explicó Roberto Monroy García, titular de la política turística estatal.

La experiencia inicia en Morelia, donde las y los visitantes podrán recorrer el Centro Histórico, degustar la gastronomía tradicional y capturar momentos inolvidables en sitios icónicos como la fuente de Las Tarascas y el emblemático Acueducto.

El segundo día incluye una visita a Capula, reconocida por sus famosas catrinas de barro; posteriormente, el recorrido continúa hacia Tzintzuntzan para conocer el Antiguo Convento Franciscano de Santa Ana, y culmina en Pátzcuaro con un paseo por la Plaza Don Vasco.

Finalmente, en el tercer día, las y los turistas podrán visitar Tlalpujahua, Pueblo Mágico famoso por su Villa Navideña y por la elaboración artesanal de esferas de vidrio soplado. “Si vienes a disfrutar de los partidos en la Ciudad de México, estás a un paso de vivir la verdadera magia de Michoacán”, destacó el funcionario estatal al invitar a las y los aficionados a extender su experiencia mundialista más allá de los estadios.

Con esta estrategia, la entidad impulsa su promoción turística internacional y busca posicionarse como uno de los destinos imperdibles rumbo al Mundial 2026.