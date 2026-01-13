Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2026.- “La unidad es nuestra mayor fortaleza; este 2026 será un año de intenso trabajo para alcanzar las metas que nos hemos propuesto rumbo al 2027”, afirmó el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, durante la primera reunión del año entre las y los presidentes municipales perredistas, integrantes del Grupo Parlamentario y miembros del Comité Ejecutivo Estatal.

En un encuentro que tuvo lugar en la capital michoacana el perredismo michoacano delineó una ruta de trabajo común para consolidar la presencia territorial del partido y fortalezcer la coordinación institucional entre las estructuras políticas del perredismo michoacano.

En su mensaje, Ocampo destacó que el PRD Michoacán representa “una izquierda demócrata y progresista, heredera de los grandes avances en materia de derechos humanos en México”, y reconoció el compromiso de las y los alcaldes del partido por su ejercicio responsable de gobierno. Subrayó que 2025 fue un año de resultados y organización, pero que 2026 exigirá redoblar esfuerzos colectivos para consolidar el trabajo municipal, legislativo y partidista. “Me siento orgulloso del quehacer municipal de los ayuntamientos perredistas; ustedes son la fuerza que mantiene vivo al partido”, puntualizó.

Por su parte, el coordinador de las y los alcaldes del PRD Michoacán, Pablo Varona, destacó el compromiso de los gobiernos locales con la unidad y el fortalecimiento del proyecto perredista. “Deseo que este 2026 sea un año de trabajo y cohesión, en el que el PRD Michoacán se consolide como la alternativa política de 2027. Tenemos con qué”, señaló, al destacar la convicción de los 19 ayuntamientos encabezados por el partido y el papel estratégico de las y los regidores como base territorial de la organización.

Durante el encuentro, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, diputada Brissa Arroyo, reconoció el trabajo realizado por las y los alcaldes perredistas e instó a continua fortaleciendo las tareas partidistas en la entidad.

Con este encuentro de planeación, el PRD Michoacán inicia el año con una agenda unificada orientada a la coordinación institucional, la defensa de los derechos sociales y la consolidación del proyecto democrático rumbo a 2027.