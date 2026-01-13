Apatzingán, Mich.- 13 de enero de 2026.- Ante las autoridades han sido identificados los 6 ejecutados hallados el pasado lunes junto a una brecha del municipio de Apatzingán, entre ellos están un hombre y sus tres hijos, dos de ellos menores hijos, vecinos de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, “La Ruana”, pereciente a Buenavista Tomatlán.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado los fallecidos son Francisco M., de 42 años de edad, y sus tres hijos, Jesús, Ulises, y Noé, de 13, 15 y 20 años de edad respectivamente. Los otros dos asesinados son Manuel O., de 19 años y Rodrigo L., de 42 años de edad.

Es de recordar que las víctimas fueron localizadas con huellas de violencia e impactos de proyectil de arma de fuego, en un predio cerril a un lado del camino que conduce de la población de El Guayabo a El Alcalde.

De forma extraoficial se supo que los susodichos habrían sido privados de su libertad el domingo pasado por sujetos armados y no se supo más de su paradero hasta que fueron hallados sin vida en las condiciones antes descritas.

La Fiscalía General del Estado continua con las investigaciones sobre el múltiple homicidio para esclarecerlo.