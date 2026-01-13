La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llama a la población a mantener acciones de autocuidado por la persistencia de lluvias y bajas temperaturas previstas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en varias regiones del país.

Durante las próximas horas, la interacción del frente frío número 27 con un canal de baja presión generará condiciones de lluvia intensa y un descenso marcado en las temperaturas. Se anticipa la presencia de chubascos y lluvias fuertes en el sureste y la Península de Yucatán, con precipitaciones particularmente intensas en el estado de Veracruz. Asimismo, la masa de aire polar asociada a este sistema mantendrá un ambiente de frío a muy frío durante las mañanas y noches en las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Es fundamental evitar el cruce de cauces de ríos, arroyos o calles con corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo; si se habita en zonas de ladera o con riesgo de inundación, es necesario identificar las rutas de evacuación y mantener siempre a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes y suministros básicos, así como seguir las indicaciones de las autoridades de su localidad.

Se exhorta a los habitantes de ciudades como Xalapa, Ciudad de México, Chihuahua, Culiacán, Toluca, Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Durango, Monterrey y del Estado de México, así como de las zonas montañosas de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Oaxaca y Chiapas, para que extremen precauciones ante la formación de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros.

La segunda tormenta de la temporada mantendrá condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, además de lluvia engelante en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas. De manera paralela, se registrará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz.

Frente a estas condiciones climáticas, se convoca a la ciudadanía a emplear el método de vestimenta por capas para retener el calor corporal y cubrir nariz y boca, con el fin de resguardar el sistema respiratorio de las ráfagas heladas. En el hogar, resulta vital garantizar una circulación de aire óptima si se emplean calefactores o fogones de madera, asegurándose de extinguirlos por completo antes del descanso nocturno para evitar siniestros o la inhalación de gases tóxicos.

De igual manera, se aconseja fortalecer las defensas del organismo mediante el consumo de bebidas calientes y una dieta abundante en vitaminas A y C, así como brindar cobijo a las mascotas y extremar la supervisión de infantes y adultos mayores, quienes poseen una mayor sensibilidad ante las oscilaciones térmicas severas.

El día miércoles ingresará un nuevo frente frío por la frontera norte que, en combinación con el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo de México, reforzará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca en Veracruz, así como en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se espera el desarrollo de un evento de “Norte” con rachas de hasta 60 km/h en Tamaulipas.

La CNPC reafirma su compromiso con la protección de la vida y el patrimonio de la ciudadanía, exhortando a todos los sectores a mantenerse informados y seguir e las actualizaciones y recomendaciones a través de las cuentas oficiales CNPCmx y conaguamx.