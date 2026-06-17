Morelia, Michoacán, 17 de junio de 2026. — En Morena tenemos claro que la Transformación no se defiende desde la comodidad del discurso, sino desde la organización, la unidad y el trabajo directo con el pueblo, afirmó Jesús Mora, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, tras la reunión convocada por el Comité Ejecutivo Nacional.

“Hoy más que nunca Morena debe estar a la altura del pueblo de México. La unidad no es una consigna vacía: es una responsabilidad política. Nuestro movimiento nació para transformar la vida pública del país, no para reproducir las prácticas del pasado. Por eso, cualquier proceso interno debe fortalecer la organización, la conciencia y la defensa del proyecto que encabeza nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, sostuvo.

El dirigente morenista explicó que la convocatoria para las y los Coordinadores Estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía forma parte de una ruta organizativa nacional, cuyo objetivo es caminar casa por casa, dialogar con la ciudadanía, difundir los logros de la 4T, combatir las noticias falsas de la derecha y sumar a todos los sectores sociales en torno a la defensa del proyecto de nación.

Mora subrayó que en Michoacán Morena llega a este proceso con responsabilidad, estructura territorial y convicción de movimiento. Afirmó que el reto no es solamente definir responsabilidades internas, sino demostrar que la fuerza de Morena está en su militancia, en sus comités, en sus liderazgos territoriales y en la confianza de un pueblo que sabe distinguir entre los resultados de la Transformación y el ruido de la oposición.

Asimismo, Jesús Mora respaldó los lineamientos planteados por el CEN para evitar campañas dispendiosas, promoción personalizada, intervención de funcionarios públicos o uso de recursos públicos. Dijo que Morena debe cuidar su autoridad moral y garantizar que cada etapa del proceso esté guiada por los principios de honestidad, austeridad, paridad, respeto y compromiso con las causas populares.

“En Michoacán vamos a caminar con unidad, con convicción y con mucha responsabilidad. Morena no es una suma de aspiraciones personales; Morena es el instrumento del pueblo para seguir transformando la vida pública. Ese es el mandato que nos dejó el Presidente López Obrador y ese es el proyecto que hoy continúa la Presidenta Claudia Sheinbaum”, concluyó.