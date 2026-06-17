Morelia, Michoacán, 17 de junio de 2026.- La gastronomía tradicional michoacana juega un papel estelar en el Jalo Futbolero, donde visitantes y familias pueden disfrutar de una amplia variedad de platillos que reflejan la riqueza culinaria y la diversidad cultural de las distintas regiones del estado, informó el titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), Roberto Monroy García.

En la explanada del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), frente al Teatro Morelos, el primer grupo de 18 cocineras y cocineros tradicionales comparte los sabores y saberes heredados por generaciones, lo que convierte a este espacio en una muestra viva del patrimonio gastronómico de Michoacán.

En el evento se pueden degustar platillos tradicionales como churipo, aporreadillo, morisqueta, pozole, corundas, atápakua, charales, uchepos, tamales, torta de tostada, atole y pulpo enamorado, además de otras especialidades elaboradas con ingredientes y recetas representativas de las diferentes regiones del estado.

Las y los asistentes pueden disfrutar de estas propuestas gastronómicas con precios accesibles, que van de 60 a 180 pesos aproximadamente, mientras que algunos platillos a base de mariscos tienen costos cercanos a los 200 pesos, lo que permite a los visitantes vivir una experiencia culinaria completa durante su recorrido por el Jalo Futbolero.

La oferta gastronómica del primer grupo de cocineras y cocineros tradicionales permanecerá hasta el 19 de junio, de 13:00 a 20:00 horas. Posteriormente, del 20 al 28 de junio, llegará un segundo grupo con nuevas propuestas culinarias, con lo que se sumará un total de 36 herederas y herederos de los sabores tradicionales de Michoacán.

Con la participación de las cocineras y los cocineros tradicionales, el Jalo Futbolero fortalece la promoción de la cocina tradicional michoacana, reconocida por su riqueza cultural e identidad, al tiempo que genera espacios para que las y los visitantes descubran la esencia del estado a través de sus aromas, ingredientes y platillos emblemáticos.