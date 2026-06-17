Morelia, Michoacán, a 17 de junio de 2026. – El respaldo que ha dado la rectora Yarabí Ávila González al deporte durante su gestión al frente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ya rinde frutos y para muestra, el crecimiento que ha tenido el fútbol femenil en los últimos años.

En apenas su primera temporada en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), las chicas del cuadro nicolaita tuvieron una histórica participación al terminar la fase regular como sublíderes de su sector y llegar hasta los cuartos de final.

“La mujeres hicieron un gran torneo, solo perdieron dos partidos, hicieron 48 puntos, fueron segundo lugar del Grupo 5, pero hay que mencionar que este grupo tenía a dos de los mejores equipos del país, incluyendo al subcampeón del torneo anterior que era Uruapan y que este año la Universidad Michoacana las venció dos veces”, comentó Gustavo Farías, director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH.

El funcionario, que también es técnico del equipo varonil de Tercera División, destacó el rendimiento académico y deportivo de Adriana Ramírez, quien fue campeona de goleo del Grupo 5 y también nacional.

“Adriana Ramírez, que es estudiante de la maestría en Contabilidad, es una atleta ejemplo, ganó cuatro veces el premio Padre de la Patria, ahora está estudiando la maestría y es la goleadora nacional, ya ha recibido invitaciones de equipos de Primera División, aunque todavía nada concreto”.

Por último, Gustavo Farías recordó que la selección femenil de la Universidad Michoacana ganó la medalla de oro en la Universiada Nacional 2025 y compartió que ese equipo fue la base del conjunto de Liga TDP.

“Además, el año pasado las mujeres fueron campeonas nacionales universitarias, es decir las mejores del país y después de esto viene la oportunidad de que puedan acceder al fútbol profesional, demostrando que nuestras aulas, a parte de grandes estudiantes tenemos también grandes jugadoras de futbol”, afirmó.