Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita este fin de semana largo a conocer la exposición gráfica “Residencial Posada del Sur”, del artista michoacano Mizraím Cárdenas, en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ), con entrada libre.

La obra plantea un recorrido visual por la ciudad contemporánea como un territorio vivo y caótico. A partir de fachadas mínimas, grafismos urbanos, anuncios, rutas irregulares y fragmentos arquitectónicos, Cárdenas construye una mirada crítica sobre la identidad urbana y sus transformaciones. Su lenguaje gráfico mezcla sátira, simbolismo y observación social.

Inspirada en la iconografía de José Guadalupe Posada, especialmente en sus calaveritas, la instalación retoma el humor y la irreverencia del grabador para imaginar el barrio ficticio Posada del Sur, un espacio donde la promesa de modernidad convive con precariedades, desigualdad y procesos de gentrificación.

Son 16 piezas las que se presentan como maquetas, fachadas móviles y esculturas impresas en relieve. En ellas aparecen gestos, consignas y grafitis que retratan a una sociedad que resiste en espacios reducidos y entornos complejos. En conjunto, la obra aborda temas como la burbuja inmobiliaria, la degradación ambiental y la desigualdad que atraviesan a las ciudades latinoamericanas.

Mizraím Cárdenas, licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara y discípulo de Alfredo Zalce, ha trabajado con maestros como Gilberto Aceves Navarro, Gabriel Macotela y Antonio Díaz Cortés. Actualmente es profesor de la ENES-UNAM Morelia, miembro del Consejo Nicolaita de Arte y Cultura de la UMSNH y exdirector del MACAZ.

El Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce abre de martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, y sábado y domingo de 10:00 a 18:00 horas. Residencial Posada del Sur permanecerá abierta hasta el 11 de enero de 2026.