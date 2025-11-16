Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la avenida del Molcajete, vialidad de 1.6 kilómetros de longitud que conectará al fraccionamiento Villas del Pedregal con la tenencia moreliana de San Nicolás Obispo, con una inversión estatal superior a los 59 millones de pesos.

El mandatario destacó que la construcción se realizó en un tiempo récord de cinco meses, para facilitar el acceso a la Feria de San Nicolás Obispo y con el propósito de mejorar la calidad de vida de más de 63 mil personas de manera directa e indirecta, al ofrecer una conexión rápida y segura.

“Vengo a cumplir un compromiso que asumí con la comunidad de San Nicolás Obispo y con Villas del Pedregal, lo prometimos y hoy es una realidad”, manifestó Ramírez Bedolla, quien reconoció la importancia de acercar a los habitantes de las comunidades a la zona urbana de Morelia, lo que facilitará el comercio.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, explicó que para la construcción de la vialidad se utilizaron materiales de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad, con banquetas amplias, ciclovía, cruces seguros, bolardos, luminarias solares y parabuses.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini; el jefe de tenencia de San Nicolás Obispo, Santos Pérez Dimas; la representante de colonos de Villas del Pedregal, Dulce Martínez Alonso; el artesano Luciano Martínez; el comisariado ejidal, Bernardo Melchor; entre otras autoridades estatales y municipales, legisladores y población beneficiada.