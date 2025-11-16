Morelia, Mich.- Domingo 16 de noviembre de 2025.- Los dos hombres que fallecieron tras el derrape de su motocicleta en el fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al poniente de Morelia, ya fueron identificados, informaron autoridades policiales.

Los ahora finados respondían a los nombres de José Guillermo y Carlos, de 29 y 30 años de edad, respectivamente, comentaron las fuentes oficiales. El trágico incidente ocurrió la tarde de ayer sábado sobre la avenida Del Molcajete.

La situación fue reportada al número de emergencias 911; posteriormente acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de las mencionadas personas.

Especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cuerpos a la morgue para la necropsia de ley. Más tarde, ambos difuntos fueron reconocidos y reclamados por sus familiares.