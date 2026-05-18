Morelia, Michoacán a 18 de mayo 2026.- Adolfo “Fito” Torres continúa consolidando su posicionamiento en Morelia rumbo al proceso electoral por la alcaldía de la capital michoacana, respaldado por su trabajo territorial, social y experiencia en el servicio público. De acuerdo con la más reciente encuesta elaborada el 14 de mayo de 2026 por Massive Caller, Fito Torres Ramírez encabeza las preferencias entre simpatizantes del PAN para definir la candidatura a la presidencia municipal de Morelia, con 19.7 por ciento de intención.

La medición coloca a Fito Torres por encima de otros perfiles panistas evaluados, reflejando el crecimiento sostenido de su presencia ciudadana y el reconocimiento alcanzado a través de años de trabajo cercano con colonias, sectores sociales y comunidades de la capital. Además de su experiencia administrativa y legislativa, diversos sectores lo reconocen como un perfil con capacidad de diálogo, conocimiento de cuidad y cercanía con las familias.