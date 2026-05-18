Morelia, Mich.- Lunes 18 de mayo de 2026.- El sujeto que presuntamente disparó contra elementos de la Policía Morelia cuando aseguraban una motocicleta con reporte de robo, localizada en Ciudad Jardín, agresión en la que resultó herido de muerte el agente José Luis López Guzmán, ya fue detenido por elementos de la referida corporación municipal, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

Trascendió que el ahora indiciado fue capturado durante la madrugada de este lunes a bordo de un automóvil particular Nissan Tsuru. Dentro de la unidad llevaba maletas, pues posiblemente pretendía abandonar la capital michoacana.

Los oficiales interceptaron al individuo sobre el Libramiento Poniente, a pocos metros de uno de los túneles del Distribuidor Vial de Salida a Quiroga. Al aplicarle una revisión protocolaria le decomisaron una pistola y lo pusieron a disposición de la autoridad competente.

Hasta el momento, la identidad del detenido no ha sido revelada. El susodicho tiene aproximadamente 24 años de edad.

AGENCIA RED 113