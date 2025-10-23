Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- Más de 5 millones de personas verán la riqueza natural y el escenario único que muestran al mundo el lago de Pátzcuaro y la isla de Janitzio, emblemas de “el alma de México”, que serán disfrutados en el capítulo final de la telenovela “Amanecer”.

Fernando Colunga y Livia Brito protagonizarán un gran final de la telenovela que se transmitió en México, Latinoamérica y Estados Unidos, captando en el último capítulo, una postal que compartirá el corazón natural de Michoacán y las locaciones que ofrece para las producciones televisivas y cinematográficas, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur).

Tras 80 capítulos donde en algunos de ellos se pudieron ver los paisajes y la arquitectura de Tzintzuntzan, la gastronomía, la artesanía y el talento michoacano, este melodrama del productor Juan Osorio logró atraer las miradas del espectador que descubrió que “Villa Escarlata” sí existe y es un Pueblo Mágico de Michoacán, en donde se cuenta con la zona arqueológica de Las Yácatas.

Con el apoyo de la Sectur a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), el episodio final fue grabado frente a la isla de Janitzio, en un cierre simbólico que une la tradición, naturaleza e identidad michoacana. Para la grabación de este capítulo cierre también se contó con el apoyo de la Secretaría de Marina, Protección Civil Estatal y los habitantes de la isla, quienes se sumaron para evitar cualquier incidente, y el resultado, que evocará a una escena de la Época de Oro del Cine Mexicano, será visto este viernes 24 de octubre a las 21:30 horas.

Algunas imágenes de esta escena final se compartieron a través de las redes sociales de la Sectur Michoacán y se pueden ver en el siguiente link: facebook.com/share/p/1BakvYsAmN/?mibextid=wwXIfr