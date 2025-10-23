La Cámara de Diputados envió 49 toneladas de víveres, ropa y medicamentos para las personas afectadas por las lluvias en Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó este es el segundo envío de artículos de primera necesidad que se hace en esta semana, el cual es de manera plural con el acompañamiento de todas y todos los legisladores.

“Estaremos enviando esta tarde 49 toneladas de víveres y de apoyo a las familias mexicanas. Estarán saliendo en el transcurso de hoy para acudir al Campo Militar Número 1 y, evidentemente, ahí de manera institucional se puedan distribuir en las cinco entidades”, enfatizó la legisladora.

Mencionó que “a nombre de todos los grupos parlamentarios y el presidente de la Junta de Coordinación Política y una servidora, queremos decirles a las y los mexicanos: no están solos”.

Apuntó que la Cámara de Diputados se solidariza con las familias en México porque “sabemos que miles de familias están atravesando momentos muy complejos a propósito de las intensas lluvias. Esto nos obliga como legisladores a decirles aquí estamos”.

Mensaje durante el envió de los víveres, ropa y medicamentos para las personas afectadas por las lluvias en el país, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Representantes de todos los grupos parlamentarios y por supuesto aquí con el presidente de la Junta de Coordinación Política y una servidora, queremos decirle a las y los mexicanos, no están solos. Esta Cámara de Diputados se solidariza con las familias en México porque sabemos que miles de familias están atravesando momentos muy complejos.

Evidentemente esto que ha sucedido en cinco estados de la república a propósito de las intensas lluvias nos obliga como legisladores a decirles aquí estamos. Informamos, como lo hemos hecho en esta semana, va un segundo envío de la Cámara de Diputados de manera plural con el acompañamiento de todas y todos los legisladores.

Estaremos enviando esta tarde 49 toneladas de víveres y de apoyo a las familias mexicanas. Estarán saliendo en el transcurso de hoy para acudir al Campo Militar número uno y evidentemente ahí de manera institucional se puedan distribuir en las cinco entidades.”