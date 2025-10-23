Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- La esencia de la Noche de Muertos se vive desde las comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro, donde podrás aprender de las y los encargados de preservar las tradiciones. Por ello la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) que dirige Roberto Monroy García, elaboró de manera conjunta 13 talleres para ofrecer una experiencia única e inmersiva durante esta celebración.

Entre esos talleres se encuentra el que encabeza la maestra artesana Angélica Morales Gámez, quien desde su taller en Tzintzuntzan, compartirá la magia del barro blanco de baja temperatura. Los asistentes aprenderán a dar forma a piezas que guardan historia, simbolismo y el espíritu de las tradiciones michoacanas.

Este taller tendrá un costo de 150 pesos por sesión, y las ganancias serán en su totalidad para la maestra artesana. La duración será de una hora, con capacidad máxima para 25 personas por grupo. Las sesiones se desarrollarán en la calle Progreso 297, en Tzintzuntzan, a solo unos pasos del Ex Convento de Santa Ana.

Las actividades se desarrollarán del viernes 24 al jueves 30 de octubre en diversas localidades de la ribera del lago de Pátzcuaro. Estas 13 experiencias permitirán a turistas y visitantes adentrarse en las raíces de la preparación comunitaria previa al 1 y 2 de noviembre.

Para tener mayores detalles, la Sectur pone a disposición el teléfono 443 224 6187, o bien, a través del sitio web https://visitmichoacan.com.mx/