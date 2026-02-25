Vista Hermosa, Mich.- 25 de febrero de 2026.- Se trata de una enfermera y su padre, ambos originarios de la ciudad de Uruapan, las dos personas que fallecieron luego de que el autobús en que viajaban se impactó contra la parte trasera de un camión nodriza que fue quemado el pasado domingo sobre la autopista México – Guadalajara, a la altura de este municipio de Vista Hermosa.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad que remolcaba vehículos nuevos fue incendiada por delincuentes durante los disturbios en distintas zonas del país derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

El autobús perteneciente a la empresa “La Línea”, cde olor blanco, de doble piso, con número económico 20107 y placas 723JV6 del servicio público federal circulaba sobre dicha vialidad cuando sobrevino la brutal colisión y posterior volcadura del autotransporte, esto a la altura del kilómetro 391+900.

Tras el reporte, paramédicos asignados a la autopista se trasladaron al lugar y confirmaron el deceso de las dos personas que viajaban en la parte superior del autobús.

Posteriormente, los ahora occisos fueron identificados como Michel O.M. y su padre Miguel O.G., la joven era enfermera y laboraba en el Hospital de zona 08 del IMSS, en la perla del Cupatitzio.