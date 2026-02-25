Zamora, Mich.- 25 de febrero de 2026.- Dos masculino que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionados al ser arrollados por un tráiler de color rojo qué logró darse a la fuga, según informaron algunos testigos a las autoridades.

El aparatoso accidente se registró la tarde de este miércoles en el Libramiento Norte de Zamora a la altura del kilómetro 3 y a unos metros de la entrada al Fraccionamiento Monte Olivo.

Hasta el sitio se movilizaron paramédicos de Rescate quienes auxiliaron al señor Manuel M., H., de 62 años de edad, vecino de la colonia 20 de Noviembre, quien sufrió fractura expuesta de tibia y peroné derecho.

También auxiliaron a Armando S., G., de 51 años de edad, vecino de la colonia Linda Vista, quien presentaba únicamente algunos golpes y raspones, por lo que ambos fueron trasladados a nosocomios de la región para su atención médica.

Elementos de Seguridad Vial tomaron conocimiento del hecho y aseguraron la moto involucrada, una de la marca RSK, color negro, con placas 68PSJ1, la cual fue puesta a disposición de la autoridad competente.