Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley del Mezcal de Michoacán, con el fin de incorporar la protección y transmisión de los saberes tradicionales, técnicas artesanales y expresiones culturales vinculadas a la producción de esta bebida.

La propuesta plantea que la Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con otras dependencias, asuma la responsabilidad de promover la preservación de los procesos ancestrales del mezcal, reconocidos como parte del patrimonio cultural inmaterial del estado.

Ocampo destacó que, aunque Michoacán cuenta con Denominación de Origen Mezcal desde 2012, persisten retos en materia de infraestructura, preservación ambiental y continuidad de las técnicas artesanales frente al avance de la industrialización.

Con esta iniciativa, el legislador busca que la tradición mezcalera forme parte integral de las políticas públicas de desarrollo económico, asegurando que el crecimiento del sector vaya acompañado del reconocimiento y cuidado de la herencia cultural que le da identidad a las comunidades productoras.