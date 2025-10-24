Uruapan, Mich.- 24 de octubre de 2025.- Un hombre muerto y otro lesionado dejó como saldo un ataque armado en contra de dos motociclistas que circulaban sobre el camino que conduce a la localidad de Cheranguerán, cerca de la salida de Uruapan a Paracho.
Fue durante la mañana de este viernes, cuando en un inicio se reportó un aparente accidente de motocicleta, a unos 200 metros de la carretera federal, por lo que al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y DIF Municipal.
Sin embargo, a su arribo los socorristas localizaron a un hombre sin vida y con impactos de arma de fuego, así como a otra persona también lesionada por proyectiles; ambos presentaban huellas de violencia.
Por lo anterior, la zona fue acordonada por elementos policiacos y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para que se realizaran las investigaciones correspondientes.
En la zona se realizó un fuerte despliegue operativo por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, pero no se logró la captura de alguna persona relacionada con este crimen.
Hasta el momento suman al menos 18 homicidios durante el presente mes de octubre en el municipio de Uruapan:
- 05 de octubre. De cinco balazos matan a un hombre en el Infonavit Constituyentes de Uruapan.
- 08 de octubre. Transportista es ultimado a balazos, en el Libramiento Oriente de Uruapan.
- 08 de octubre. Fallece en hospital el automovilista baleado en estacionamiento del restaurante “Rincón de Aguililla”.
- 10 de octubre. Automovilista asesinado a tiros sobre la carretera Uruapan-Paracho.
- 13 de octubre. Fallece en hospital segunda víctima del ataque armado en micheladas de Uruapan, suman dos muertos.
- 16 de octubre. Se registra doble homicidio en barbería de la colonia Tierra y Libertad, Uruapan.
- 17 de octubre. Transportista es ultimado a tiros frente a su casa, en la colonia Inguambal, de Uruapan.
- 18 de octubre. Masculino ultimado de un balazo en el pecho, en Jardines de San Rafael de Uruapan.
- 20 de octubre. Fallece uno de los jóvenes atacados a balazos en la colonia 28 de Octubre en Uruapan.
- 20 de octubre. Matan a balazos a un hombre en vivienda del Fraccionamiento Jardines del Cupatitzio, Uruapan.
- 20 de octubre. Panadero es ejecutado a tiros en la colonia Zapatista, al oriente de Uruapan.
- 21 de octubre. Hallan a un hombre asesinado en puente del Barrio La Magdalena, Uruapan.
- 21 de octubre. Localizan cadáver degollado de una mujer en huerta de Toreo.
- 23 de octubre. Fallecen en hospital joven que fue baleado en la colonia Ferrocarrilera de Uruapan.
- 23 de octubre. Joven comerciante es ultimado a balazos en su negocio, en la colonia Ampliación Revolución.
- 24 de octubre. Un muerto y un lesionado, tras agresión armada en Cheranguerán.