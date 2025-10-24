Uruapan, Mich.- 24 de octubre de 2025.- Un hombre muerto y otro lesionado dejó como saldo un ataque armado en contra de dos motociclistas que circulaban sobre el camino que conduce a la localidad de Cheranguerán, cerca de la salida de Uruapan a Paracho.

Fue durante la mañana de este viernes, cuando en un inicio se reportó un aparente accidente de motocicleta, a unos 200 metros de la carretera federal, por lo que al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y DIF Municipal.

Sin embargo, a su arribo los socorristas localizaron a un hombre sin vida y con impactos de arma de fuego, así como a otra persona también lesionada por proyectiles; ambos presentaban huellas de violencia.

Por lo anterior, la zona fue acordonada por elementos policiacos y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para que se realizaran las investigaciones correspondientes.

En la zona se realizó un fuerte despliegue operativo por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, pero no se logró la captura de alguna persona relacionada con este crimen.

Hasta el momento suman al menos 18 homicidios durante el presente mes de octubre en el municipio de Uruapan: