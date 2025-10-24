Apatzingán, Mich.- 24 de octubre de 2025.- La mañana de este viernes, delincuentes armados persiguieron a los ocupantes de una camioneta mueblera y al darles alcance los acribillaron a tiros, con saldo de un hombre muerto y otro lesionado, en el Infonavit Los Pochotes de Apatzingán.

Minutos antes de las 09:00 horas, personal de la Policía Municipal recibieron el reporte de una agresión armada sobre la calle Diez del citado asentamiento, por lo que al sitio se movilizaron patrulleros y paramédicos.

A su llegada los uniformados hallaron una camioneta Nissan Frontier de color blanco con gris, con rótulos de la “Mueblería La Gran Barata” y al aproximarse descubrieron muerto con impactos de bala a su conductor, identificado como Cristóbal O., de 28 años de edad.

A consecuencia del atentado resultó lesionado Daniel M., de 37 años de edad, mismo que fue auxiliado por los socorristas y trasladado a un nosocomio local para su adecuada atención médica.

El área fue resguardada por policías y soldados, para que los especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento el móvil del crimen es desconocido.

Hasta el momento suman 6 personas asesinadas y dos presuntos criminales abatidos al enfrentarse contra autoridades, durante el presente mes de octubre en Apatzingán: