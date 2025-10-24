Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- El patio central del Congreso del Estado se vistió de rosa al desarrollarse una jornada de activación física con las y los trabajadores del Poder Legislativo, como parte de la Feria de la Salud contra el cáncer de mama que organizan conjuntamente el Poder Legislativo y el STASPLE con la finalidad de concientizar al personal sobre la importancia de prevenir dicha enfermedad.

Como parte de las actividades programadas por el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, las diputadas Giulianna Bugarini Torres, Presidenta de la Mesa Directiva, la legisladora Sandra Arreola Ruíz, acompañadas por Adriana Chávez Serna, Secretaría de Previsión Social, Seguridad e Higiene del STASPLE, siguieron los pasos marcados por los instructores Cielo Moreno y Oliver.

Al término de la activación física, Sandra Arreola resaltó la importancia de la concientización de la prevención del cáncer de mama, por lo que invitó a todas y todos los trabajadores a cuidarse “porque un diagnóstico a tiempo puede salvar vidas”.

De igual forma, reconoció la labor del Secretario General del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Rogelio Andrade Vargas, quien en coordinación con las autoridades legislativas llevarán a cabo el próximo lunes 27 de octubre un Taller de Autoexploración de mamas, impartido por la Secretaría de Salud, donde también se harán mastografías a quienes previamente solicitaron dicho servicio.

Tanto la legisladora como el Secretario General del STASPLE destacaron la importancia de acercar la información a sus trabajadores a fin de que ellas y ellos se revisen, pero también a sus familiares, mayores de 40 y menores de 69 años.

De igual forma, se comprometieron a organizar activaciones físicas cada mes para evitar el sedentarismo de sus trabajadores, destacando la importancia de cuidar la salud por lo que hacer ejercicio, comer sanamente y mantenerse activos, les puede ayudar a contar con una mejor calidad de vida.