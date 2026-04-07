Uruapan, Mich.- 07 de abril de 2026.- La tarde de este martes, se registró un ataque armado en contra de dos hombres que se encontraban a bordo de una camioneta, con saldo preliminar de un muerto y un lesionado, hechos ocurridos en la colonia Palito Verde, al poniente de la ciudad de Uruapan.

Por la información recabada en la cobertura noticiosa se pudo establecer que, las víctimas viajaban en una camioneta cerrada de color blanco y sobre la calle Amatista, esquina con Obsidiana, fueron agredidas a balazos por delincuentes desconocidos.

Vecinos al percatarse de la agresión reportaron el atentado al número de emergencias y al lugar se desplazaron paramédicos locales, quienes confirmaron que el conductor del automotor ya no tenía signos vitales, además de que auxiliaron a su acompañante y lo trasladaron a un hospital donde permanece bajo resguardo policiaco.

En tanto que, patrulleros de los tres órdenes de gobierno desplegaron un fuerte operativo en busca de los homicidas, pero no lograron ubicar su paradero.

En la zona quedaron regados varios casquillos percutidos, los cuales posteriormente fueron embalados por especialistas de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento la identidad de las víctimas no ha sido revelada.

RED 113