Morelia, Michoacán, a 07 de abril del 2026.- El PRD Michoacán avanza en el fortalecimiento de su estructura territorial a través de tareas estratégicas como la construcción de comités seccionales, la afiliación permanente y la implementación de su campaña de reposicionamiento político, informó el dirigente estatal, Octavio Ocampo

En el marco de la continuidad de las reuniones distritales, el líder perredista destacó que recientemente se llevó a cabo el quinto encuentro en el distrito de Paracho, con la participación de liderazgos de la Meseta Purépecha, una región de gran relevancia para el partido.

Señaló que este distrito, conformado por municipios indígenas, representa una zona clave donde el PRD mantiene una presencia sólida, al gobernar actualmente municipios como Tingambato, Nahuatzen y Charapan. En ese sentido, subrayó que uno de los principales objetivos es competir y ganar el Distrito Electoral de Paracho.

Asimismo, explicó que estas acciones forman parte de la nueva etapa de reposicionamiento del PRD, impulsada tras los acuerdos de la asamblea estatal, con el objetivo de consolidar una fuerza política vigente y competitiva en todo el estado.

El dirigente estatal añadió que, como parte de estas reuniones, se están proporcionando herramientas e insumos basados en datos y estadísticas, que permitirán a la militancia realizar un trabajo más preciso, organizado y efectivo en territorio.

Respecto a las actividades recientes, destacó la inauguración de una nueva oficina del PRD en una de las tenencias más importantes del municipio de Senguio, así como la realización de la asamblea mensual en Huaniqueo, eventos que contaron con la participación de liderazgos locales, alcaldes y representantes del partido.

Finalmente, señaló que, tras una breve pausa por el periodo de Semana Santa, el PRD retomará con mayor intensidad sus actividades territoriales, reafirmando su compromiso de seguir trabajando de manera cercana con la ciudadanía.