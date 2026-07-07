Morelia, Mich.- Martes 07 de julio de 2026.- Un incendio en un domicilio se registró durante la noche de este martes en la colonia La Joya, ubicada en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

El siniestro ocurrió en un inmueble de la avenida Quinceo y fue reportado por vecinos al número de emergencias. Después arribaron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes combatieron las llamas hasta sofocarlas.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego, comentaron las fuentes.

AGENCIA RED 113