Cuitzeo, Mich.- Martes 7 de julio de 2026.- Ya fueron identificadas las tres víctimas del choque entre dos vehículos registrado la tarde de este martes sobre el kilómetro 32 de la autopista Morelia-Salamanca, en el municipio de Cuitzeo, cerca de la población de Jeruco, informaron autoridades policiales.

Cabe recordar que en el citado percance murió el conductor de uno de los automotores involucrados, mismo que respondía al nombre de Noé M., persona que quedó prensada.

Con dicho masculino viajaba como copiloto la joven María Guadalupe A., de 25 años de edad, vecina de Huetamo, quien resultó lesionada y fue trasladada por paramédicos a un hospital.

Asimismo, los rescatistas auxiliaron al chofer del otro carro siniestrado, identificado como Juan José, de 39 años de edad, quien también sufrió lesiones de consideración y fue canalizado a un nosocomio.

Agentes y peritos de la Fiscalía Regional se encargaron de las investigaciones correspondientes y llevaron el cuerpo de Noé al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

En las labores de auxilio participaron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), así como socorristas de Cuitzeo y Huandacareo.

AGENCIA RED 113