Purépero, Mich.- 11 de agosto de 2025.- La tarde de este lunes, se registró un fatídico choque de frente entre un camión tipo volteo y un autobús de transporte de personal sobre la carretera Carapan – La Piedad, mismo que dejó como saldo una persona sin vida y tres lesionados.

El fuerte encontronazo tuvo lugar a la altura del sitio conocido como “El Plano”, municipio de Purépero donde acabó con el frente destrozado un camión de color amarillo que trasladaba jornaleros, el cual colisionó contra una tolva de color blanco, unidad que terminó volcada sobre su costado derecho.

Debido a la gravedad del incidente al lugar acudieron paramédicos locales y de municipios aledaños para valorar a los afectados, confirmando en el sitio el deceso de Juan S., cuyo cadáver quedo al interior del volteo.

De igual forma los socorristas y trasladaron a hospitales de la región para su adecuada atención médica a los heridos, identificados como, José Alberto P., de 53 años de edad, Ofelia R., de 53 años y Patricia M., de 44, todos ellos pasajeros del camión.

La vialidad fue cerrada a la circulación por agentes de Seguridad Vial y Guardia Nacional, para realizar las labores de auxilio y más tarde los especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia acudieron para realizar las correspondientes diligencias.