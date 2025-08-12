Uruapan, Mich.- 11 de agosto de 2025.- Un hombre fue ultimado a balazos mientras jugaba en un negocio de máquinas tragamonedas, en la colonia Valle de las Delicias, aledaña a la Casa del Niño, en esta ciudad de Uruapan.

El crimen se registró la noche de este lunes, en un local de la calle 21 de Marzo y fue reportado por vecinos al número de emergencias 911, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos locales y elementos de distintas corporaciones policiacas.

A su arribo, los socorristas confirmaron el deceso de quien fue identificado como Luis Alberto V. G., de 37 años de edad, de ocupación cortador de aguacate y vecino de la zona, por lo que el área fue acordonada de acuerdo con el protocolo de la cadena de custodia.

Más tarde, al lugar del asesinato se presentó el personal de la Fiscalía Regional para realizar las actuaciones de ley y trasladar el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo). Siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.

Hasta el momento el municipio de Uruapan acumula al menos 5 asesinatos durante el presente mes de agosto: