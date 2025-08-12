Apatzingán, Mich.- 11 de agosto del 2025.- Dos civiles abatidos y una familia lesionada por choque, fue el saldo preliminar que dejó una persecución y balacera, luego de que delincuentes agredieran a balazos a personal de la Guardia Civil y Fuerzas Federales, en esta demarcación de Apatzingán.

La noche de este lunes, las autoridades detectaron un auto Jetta de color blanco con placas NPL-8255 del estado de México, cuyos ocupantes dispararon en contra de los uniformados, quienes repelieron el fuego enemigo.

Por lo anterior comenzó una persecución que se extendió desde la carretera Apatzingán-Acahuato hasta la avenida Constituyentes, ya en la esquina de las calles José María Morelos y Pavón y Manuel González, de la colonia El Pedregal, los delincuentes chocaron su unidad contra una camioneta CRV de color blanco, en la que viajaba una familia.

Los pistoleros descendieron del auto y huyeron pie tierra, dejando a dos de sus cómplices muertos en los asientos traseros, junto con un arma larga y una corta, cargadores y cartuchos útiles.

Tres menores y una pareja ajenos a los hechos resultaron heridos por el choque, siendo auxiliados por elementos de Protección Civil Municipal y trasladados a un nosocomio local, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Los hechos fueron alertados a la Fiscalía Regional de Justicia, por lo que agentes y peritos se dieron cita para realizar las actuaciones correspondientes. Hasta el momento la identidad de los abatidos es desconocida.

Fuentes de inteligencia señalaron que los abatidos y sus cómplices, presuntamente pertenecen a una célula criminal relacionada con recientes decapitaciones, así como en la comisión de diversos delitos, por lo que se continuará con las investigaciones para capturar a los sujetos que lograron huir.