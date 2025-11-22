Salvador Escalante, Mich.- 22 de Noviembre de 2025.- La madrugada de este sábado una camioneta protagonizó un choque volcadura, en la autopista Siglo XXI dejando como saldo un hombre muerto y una mujer lesionada de gravedad.

El lamentable percance se registró en el kilómetro 78 del tramo Pátzcuaro – Uruapan, donde terminó destrozada una camioneta Chevrolet con placas PRC811-D. Algunos automovilistas al percatarse de lo sucedido pidieron ayuda.

De forma inmediata hasta el sitio se trasladaron los paramédicos de Ambulancias AMBUMED, quienes confirmaron el deceso de un masculino, quien yacía en el asiento del copiloto, de él se ignora su identidad.

De igual forma, los socorristas auxiliaron a Maribel C. G., de 37 años de edad, persona que se encontraba atrapada en la unidad, por lo que luego de las maniobras para liberarla fue trasladada a un nosocomio, de acuerdo con los rescatistas se encontraba en estado etílico y su estado de salud fue reportado como grave.

Oficiales de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento siendo cerrada parcialmente la circulación, para que los especialistas de la Fiscalía General del Estado emprendieran las correspondientes diligencias.